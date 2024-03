Cumbia solidaire Makeda Marseille, mercredi 21 février 2024.

Cumbia solidaire ♫♫♫ Mercredi 21 février, 20h00 Makeda 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T20:00:00+01:00 – 2024-02-21T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-21T20:00:00+01:00 – 2024-02-21T23:59:00+01:00

Le week end de 2, 3 février, la 5 région du Chili , Viña del Mar et Quilpue a été victime des grosses incendie. Plus de 40.000 familles sinistrées et beaucoup des victimes. On fera la musique pour participer a la reconstruction .

Les fonds récoltés seront envoyés a La Escuela Popular de Artes de Achupallas, pour les enfants qui ont perdu leurs maisons et leurs instruments

Les trois groupes franco-chiliens Cumbia Chicharra, Patas Arriba, El Colectivo et le frère colombien Dj MaxOne , seront présentes . Ça joue tot!! Venez danser a partir de 20h premier concert, Ouverture des portes 19h15

20h El Colectivo

21h Patas Arriba

22h La Cumbia Chicharra

et MaxOne au debut et a la fin

Paf 10 euros, pas de CB

_____________________________________________________________

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur