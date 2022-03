CUMBIA GALACTIQUE: Chu Chi Cha + Dj Antü Le Morozoff, 18 mars 2022, Marseille.

CUMBIA GALACTIQUE: Chu Chi Cha + Dj Antü

Le Morozoff, le vendredi 18 mars à 19:00

C’est parti pour un voyage inter-galactique sur la planète Marseille ! Le vaisseau Morozoff nous accueille pour une soirée spatiale de CUMBIA : DJ Antü anime le voyage avec ses sonorités tropicosmiques et les commandants de bord CHU CHI CHA nous transporteront au bout de l’univers!! —————————————- – À partir de 18h à 23h – Le Morozoff – Métro Notre Dame du Mont – 8€ + Adhesión (3€) Places Limitées Espèce uniquement acceptée – Billeterie Online [https://www.helloasso.com/…/cumbia-galactique-marseille](https://www.helloasso.com/…/cumbia-galactique-marseille)… —————————————- Live Concert ::::::::::::::::::::::::::::: CHU CHI CHA / Cumbia Electro / Chili – France [https://www.instagram.com/chuchicha.oficial/](https://www.instagram.com/chuchicha.oficial/) [https://www.facebook.com/profile.php?id=100072452175581](https://www.facebook.com/profile.php?id=100072452175581) [https://soundcloud.com/user-89700791-843018089](https://soundcloud.com/user-89700791-843018089) Chu Chi Cha est un duo Franco-Chilien qui débarque à Marseille en plein confinement 2020, tout deux instrumentistes et chanteurs d’origine. L’esprit apocalyptique dans lequel se trouve le monde à ce moment-là les poussent à explorer leur limite et s’aventurer vers le son frénétique des machines électroniques. Ils créent un duo puissant qui mélange le son de la cumbia avec celui de la musique électro. Les rythmes envoutants du son latino colorés par les voix et les mélodies de l’accordéon et du violon viennent se glisser dans l’atmosphère explosive des boîtes à rythme. Résultat de la Cumbia électro acoustique à découvrir sans modération. Lolita Ponce (Française)Violon, percussions, voix, boîtes à rythme. David Santis (Chilien) Accordéon, voix, boîtes à rythme; ————————————— Line Up :::::::::::::::::::::::::::: Dj Antü / Alzur Label / Lyon – Chili [http://soundcloud.com/djantu-sudaka](http://soundcloud.com/djantu-sudaka) Venu tout droit du Chili, DJ Antü débarque de nouveau en France et amène avec lui les échos des scènes alternatives de Santiago et de Valparaiso, son port d’attache. Il puise dans les répertoires de groupes émergents et indépendants, qu’il mêle à ses compositions personnelles pour nous livrer une musique inédite et entraînante. Son travail se nourrit aussi des traditions musicales de tout un continent, héritées des peuples andins et amazoniens, des esclaves arrachés à l’Afrique, et de cinq siècles d’influences ibériques. Passer de la cumbia au ska, du punk à la cueca, marier tinku et funk, rap et rumba… Autant de folklores qui continuent de vivre et de se transformer, et que DJ Antü n’hésite pas à mâtiner de sonorités balkaniques, gitanes ou mandingues. L’héritage qu’il revendique est aussi celui de résistances et de révolutions, sans cesse renouvelé par les mouvements sociaux qui agitent son pays. Il fait partie de ces artistes qui prennent place aux côtés des étudiants, du peuple Mapuche ou des médias indépendants, et refusent de choisir entre le balancement des hanches et le réveil des consciences. De quoi vous remuer intégralement!

8€ + Adhesión (3€)

♫CUMBIA♫

Le Morozoff 28 rue ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



