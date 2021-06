La Destrousse Place de la Mairie Bouches-du-Rhône, La Destrousse CUMBIA CHICHARRA Place de la Mairie La Destrousse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Place de la Mairie, le vendredi 2 juillet à 21:00

Dans la jungle moite des musiques afro-latines, la Cumbia Chicharra fait entendre son rugissement de plaisir depuis son port d’attache marseillais jusqu’aux collines colorées de Valparaiso. Ce collectif sait embraser les rythmes tropicaux : sa cumbia originelle s’imprègne de saveurs inédites, d’afro-beat, de funk, de chicha psychédélique et de dub sulfureux. Propulsée par le grésillement enivrant des cigales (chicharras en espagnol) et fort de plus de 300 concerts dans le monde, ce groupe fait chavirer les foules. Avec ses 8 musiciens survoltés (souvent multi- instrumentistes), les concerts se transforment vite en cérémonie festive, sensuelle et explosive. Évènement en co-organisation avec « La Clique Production »

Entrée libre

