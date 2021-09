Cumbia Chicharra + invité•e•s Espace Julien, 17 septembre 2021, Marseille.

Espace Julien, le vendredi 17 septembre à 20:15

nouveau clip : [https://youtu.be/yGD0BokJuNo](https://youtu.be/yGD0BokJuNo) A vos agendas : LA CUMBIA CHICHARRA sortira son nouvel album “EL GRITO” (Discos La Chicharra / L’Autre Distribution) vendredi 17 septembre 2021 ! Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la sortie de ce 4e album sera célèbrée le jour-même sur la scène de l’Espace Julien Marseille, après deux jours de résidence. En attendant l’ouverture des ventes, créez votre alerte billetterie, pour ne pas rater ce concert qui marquera le début de la tournée ! Une corde vocale vibre, le corps résonne, et le cri se libère en secouant tout sur son passage. “El Grito” (le cri), 4e album de la Cumbia Chicharra, est arrivé comme cela, du fond du cœur et à pleine puissance. Comme un orgasme, une délivrance, une transe collective ou une clameur de résistance… un cri pour chaque étape de la vie. Les 8 musiciens et le metteur en son du groupe ont chacun leurs influences et leurs caractères bien affirmés. C’est en forgeant patiemment leur unité, leur unanimité et leur complémentarité musicales que ces nouvelles compositions sont nées. La cumbia comme épicentre, et tout un monde pour amplifier les secousses : les musiques caribéennes, andines, afro- américaines ou orientales, l’amour de la danse, le goût du dub, du rock, et de l’électronique dans une transe de percussions. Chaque chanson revendique son autonomie et lance des passerelles : delirium oriental (Chikilin, Polleromax), hip-hop cuivré (Amigo Publico), cumbia dub lascive (Fugitivo) ou chamanique (Grito Animal), carnaval de percussions (Dia Maldito), et en pivot central, la cumbia tipica d’accordéon (Guaton Feliz, Quien es). Depuis son premier album distribué (2009), la Cumbia Chicharra trace son fructueux sillon, pour enfin le presser sur un disque vinyle. “El Grito” sera ainsi le premier 33 tours de la Cumbia Chicharra. Leur album précedent, “Hijo de tigre” (2018) a été très bien accueilli (3000 exemplaires vendus, streaming multiplié par 10) et continue de tourner en playlist sur plusieurs radios et plateformes en Europe et Amérique latine (Brésil, Pérou, Mexique, Chili, Belgique, Suède, Espagne, Allemagne, Hollande…) Le Live à la fois moteur et terrain de jeu préféré du groupe reprend enfin sa place avec les nombreux rendez-vous de cet été et les concerts de sortie officiels (à Marseille, 17 septembre, et à Paris, 1er octobre 2021). Il est grand temps d’héler…. au prochain concert de la Cumbia Chicharra!

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:15:00 2021-09-17T23:00:00