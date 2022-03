Cum on Feel the Noise! La Maison Hantée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Cum on Feel the Noise! La Maison Hantée, 26 mars 2022, Marseille. Cum on Feel the Noise!

La Maison Hantée, le samedi 26 mars à 21:30

DJ Set with JS, Glory Boy and Hardmod Chris : Glam, Oï, Punk, Garage Punk 60s beat, Mods Revival, Two-Tone .. and much more!!

Entrée libre

♫DJ SET♫ La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:30:00 2022-03-26T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Maison Hantée Adresse 10 rue Vian, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Maison Hantée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Maison Hantée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Cum on Feel the Noise! La Maison Hantée 2022-03-26 was last modified: by Cum on Feel the Noise! La Maison Hantée La Maison Hantée 26 mars 2022 La Maison Hantée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône