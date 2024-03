Cultur’Jardin Fête des plantes à Pamproux Pamproux, lundi 1 avril 2024.

CULTUR’JARDIN Fête des plantes de PAMPROUX

Lundi de Pâques 1er avril 2024 Place de la Ferté, Toute la journée de 9h30 à 18h30.

PLUS DE 60 EXPOSANTS (Tout pour le jardin, produits d’artisanat, produits alimentaires locaux, expositions, etc…)

NOMBREUSES ACTIVITES (marché aux plantes, ateliers jardinage, animations pour enfants et familles, mini-ferme, troc plantes, etc…)

RESTAURATION SUR PLACE (Trois espaces pour déjeuner avec différents restaurateurs présents. Plats cuisinés, Sandwich/frites, Crêpes, Falafel, Pizza…)

Entrée libre et gratuite

Conférences et ateliers gratuits

Animation et jeux gratuits

Parking gratuit .

place de la ferté

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@culturjardin.com

