Cultures urbaines ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Cultures urbaines ChapitÔ, 20 avril 2022, Bègles. Cultures urbaines

ChapitÔ, le mercredi 20 avril à 16:00

Le Cabinet Musical du Docteur Larsene et le Centre Social et Culturel l’Estey mettent à l’honneur les **CULTURES URBAINES** à Chapitô. À partir de **16h** : ateliers création-sérigraphie-stand de street-wear-workshop- cours de danses… **20h** : Concerts Bonnie (rap) Houreskova (rap) **21h** : Sopycal (slap) et c’est gratuit

gratuit

Cultures urbaines à Chapitô ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T16:00:00 2022-04-20T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu ChapitÔ Adresse Esplanade des Terres Neuves Ville Bègles lieuville ChapitÔ Bègles Departement Gironde

ChapitÔ Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Cultures urbaines ChapitÔ 2022-04-20 was last modified: by Cultures urbaines ChapitÔ ChapitÔ 20 avril 2022 Bègles ChapitÔ Bègles

Bègles Gironde