Cultures urbaines Caen, 20 août 2021-20 août 2021, Caen.

Cultures urbaines 2021-08-20 14:00:00 – 2021-08-20 18:00:00 Esplanade du Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Cargö et le collectif SNT vous proposent une après-midi autour des cultures urbaines !

Au programme divers ateliers et initiations au graffiti, à la MAO et à la danse hip-hop. Clou du spectacle : une démonstration publique du crew SNT et des participantes aux ateliers de la journée.Informations pratiquesSur réservation sur la billetterie en ligne du Cargö ou à l’accueil de la salle. Billetterie sur place le jour du concert (dans la limite des places restantes).Port du masque obligatoire dans l’enceinte.

