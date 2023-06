IN SITU 1.8, 18ème Rencontre de Création In Situ, Street Art, Land Art, Arles / Camargue Cultures Nomades Production Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Arles / Camargue 30 juin – 30 septembre Cultures Nomades Production Pour les visites guidées ; 12 personnes par groupe Mêlant Land Art et Street art, » In Situ » présente la particularité de créer des passerelles entre environnement naturel et espace urbain. Chaque année, 5 à 10 artistes français, européens et du reste du monde, sont accueillis en résidence pour élargir leur expérience et enrichir leur pratique au contact du territoire camarguais et de ses populations. Cultures Nomades Production Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0033490498910 http://www.culturesnomades.org https://www.instagram.com/culturesnomadesprod/ [{« type »: « email », « value »: « culturesnomadesprod@gmail.com »}] Arles Centre dans l’espace public ( Jardin d’été, Cour de l’ecouchoir, quartier de la Roquette… à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

