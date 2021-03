Paris Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Cultures en partage Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cultures en partage Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 23 mars 2021-23 mars 2021, Paris. Cultures en partage

du mardi 23 mars au mercredi 24 mars à Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Histoire, rituels, nourriture, sciences sont autant de domaines que les élèves explorent au travers d’oeuvres du musée pour appréhender points communs et divergences des cultures juives et musulmanes par le biais d’œuvres conservées au musée.

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Activité virtuelle pour les élèves à partir de la 6e Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple, 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T14:00:00 2021-03-23T15:30:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71, rue du Temple, 75003 Paris Ville Paris