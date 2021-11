Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne, Tournefeuille Cultures du monde : Voyage en asie – Du 2 au 5 novembre Tournefeuille Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Cultures du monde : Voyage en asie – Du 2 au 5 novembre Tournefeuille, 2 novembre 2021, Tournefeuille. Cultures du monde : Voyage en asie – Du 2 au 5 novembre

du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre à Tournefeuille

* **Mardi 2 novembre :** – MAISON DE QUEFETS 9h30 à 12h : Atelier Calligraphie pour Tous (avec la participation de Joy habitante). – RESIDENCE D’OC 15h : Conférence sur l’Art Chinois. – MAISON DE PAHIN 14h /18h : Jeux asiatiques à la ludothèque. * **Mercredi 3 novembre :** – MAISON DE PAHIN 15h : Conférence sur l’histoire des Arts martiaux en Asie par Raymond ARNAUD. – MAISON DE PAHIN 14h /18h : Jeux asiatiques à la ludothèque. * **Jeudi 4 novembre :** – MAISON DE PADERNE 9h30 /14h : Atelier cuisine asiatique (mené par Joy et Ya Ping). – MAISON DE PAHIN 14h /18h : Jeux asiatiques à la ludothèque * **Vendredi 5 novembre :** – RESIDENCE D’OC 15h : Conférence Carnet de voyage, découverte du Laos, restitution d’un voyage à vélo. – MAISON DE PAHIN 14h /18h : Jeux asiatiques à la ludothèque. — **MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRES DE CHAQUE STRUCTURE POUR LES ATELIERS ET CONFERENCES** QUEFETS 05.61.30.16.55 – PAHIN 05.61.78.62.52 – PADERNE 05.61.06.29.10 – RESIDENCE D’OC [[residencedoc@mairie-tournefeuille.fr](residencedoc@mairie-tournefeuille.fr)](residencedoc@mairie-tournefeuille.fr) (pass sanitaire obligatoire et inscription sur le registre) Un programme proposé par les Maisons de quartier de Tournefeuille Tournefeuille Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T09:30:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T09:30:00 2021-11-04T14:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Tournefeuille Adresse Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville Tournefeuille Tournefeuille