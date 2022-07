Cultures d’été : Embarquement pour cordes… Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne EUR L’orchestre Scherzando propose au travers de diverses pièces du répertoire le survol de trois siècles de musique. Il ne s’interdit aucun répertoire ou styles.

Cet orchestre Marmandais recrute toute l’année de nouveaux musiciens(nes) pour proposer une pratique amateure de qualité avec l’encadrement de musiciens professionnels.

Direction Amandine Dauphin et Pascal Apparailly.

Entrée libre. Réservation conseillée auprès de l'office de tourisme de Val de Garonne Agglomération. +33 5 53 64 44 44

