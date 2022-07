Cultures d’été : concert de Lily Avaz Marmande, 10 juillet 2022, Marmande.

Cultures d’été : concert de Lily Avaz

Cloître Marmande Lot-et-Garonne

2022-07-10 17:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

Marmande

Lot-et-Garonne

EUR Le groupe «Lily avaz «composé de Julie Vicente au chant Eric Duong à la guitare et Arthur Buff à la contrebasse propose un pont entre l’Amérique du Sud et la France, et revisite des standards français à la mode latina. Et des standards latinos à la mode française !

Le groupe est né de la rencontre de Julie chanteuse de cabaret et de Eric musicien qui a passé 15 ans en Amérique du Sud. Depuis peu Arthur les a rejoints à la contrebasse.

– Chant Julie Vicente

– Guitare et chant Eric Duong

– Contrebasse Arthur Buff

Entrée libre.

Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

