CULTURES CLUBS. Saut à la perf N°4 Lilas en scène Les Lilas, vendredi 12 avril 2024.

CULTURES CLUBS. Saut à la perf N°4 Cette Cie Là. Antony Quenet Vendredi 12 avril, 18h00 Lilas en scène

2072. Le monde est plus que libre. Il est libéré. Car nous avons enfin compris. Peu après 2024 et l’Olympiade à Paris ,passées les peurs du grand marché, passés les foyers de tensions qui éclatent çà et là, passée la radicalisation des positions, les échanges de coups, les discussions qui se figent en un combat brutal, passée la réduction des possibles quand la science est puissante, la perfection du marché est descendue sur nous. Il aura fallu un micro-événement, une fête universelle quelque part, un moment de communion et d’effort pour que la pensée proactive du grand marché, agisse sur le Réel ou ce qu’il en restait. La prophétie s’est libérée. Comme on craque une allumette, une digue a sauté et cela s’est produit. Enfin. Le ruissellement a ruisselé,

Utopie ( ?) placée en 2072, Cultures Clubs propose une bande annonce en continu pour une société parfaite, ou le sport et le travail ne font qu’un, où la société du spectacle est utile , ou le placement de produit est un art collectif pour le bien être de tous , par tous !

PLUS HAUT ! PLUS FORT ! PLUS VITE ! mais aussi PLUS UNIS !PLUS FUNNY ! PLUS CHEEZY !

Mise en performance pour acteurs et non acteurs Antony Quenet dans le cadre des olympiades Culturelles, ou nous partageons notre recherche sur notre prochaine création CULTURES CLUBS avec les élèves du Théâtre du Fil, et avec les bénévoles du CASP

Texte : Antony Quenet et Pierre Vincent Chapus.

Avec Servane Briot, Pierre Vincent Chapus, Mathilde Jarry, Jack Vincent, et les élèves de la Compagnie école du Théâtre Du Fil et les bénévoles du CASP

Les sauts à la Perf/ CULTURES CLUBS sont soutenus par Lilas en Scène (93) Anis Gras,, le lieu de l’autre (94),La Ferme du Bonheur (92) , le Théâtre Paris Vilette et par les Olympiades Culturelles via la Mairie de Paris et le département de Seine saint denis.

Lilas en scène 23b rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cettecompagniela@gmail.com »}]

