CultureS – ça pulse dans les arts-terres Square Aussel,Cours de la Place,Saint-André-de-Sangonis (34)

CultureS – ça pulse dans les arts-terres Square Aussel,Cours de la Place,Saint-André-de-Sangonis (34), 14 mai 2022, . CultureS – ça pulse dans les arts-terres

Square Aussel, Cours de la Place, Saint-André-de-Sangonis (34), le samedi 14 mai à 09:00

4 concerts chez 4 producteurs agricoles locaux. Un jumelage culturel autour de la musique issu du patrimoine vivant, proposée chez des producteurs du territoire de Saint André de Sangonis. 10h : spectacle tout-petits avec **Pattes à petits pas** (Cie Les Ebruiteurs) au Moulin de la Garrigue (moulin à huile) 10h30 : emplettes en musique avec **Noëllie Nioulou** à la boutique du Domaine Combes (maraîchers) 11h : concert puis pique-nique partagé avec CAM&LEO au domaine de l’Arnède, chez la famille Dalichoux (vignerons) 16h : emplettes en musique avec **Noëllie Nioulou** à la boutique du Domaine Combes (maraîchers) 17h30-18h30 : concert intimiste avec **La Vielha** sur la place des Lavoirs, en compagnie de Ludovic Chaniot (apiculteur) 20h-22h : boeuf musical sur la place du marché, en compagnie des **musiciens de la journée et présents** (amateurs absolument bienvenus !) *source : événement [CultureS – ça pulse dans les arts-terres](https://agendatrad.org/e/36454) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Evenement gratuit

avec CAM&LEO, Compagnie les Ebruiteurs, La Vielha et Noëllie Nioulou Square Aussel,Cours de la Place,Saint-André-de-Sangonis (34) Square Aussel, Cours de la Place, 34725 Saint-André-de-Sangonis, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T13:00:00

Détails Autres Lieu Square Aussel,Cours de la Place,Saint-André-de-Sangonis (34) Adresse Square Aussel, Cours de la Place, 34725 Saint-André-de-Sangonis, France lieuville Square Aussel,Cours de la Place,Saint-André-de-Sangonis (34)

Square Aussel,Cours de la Place,Saint-André-de-Sangonis (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//