2022-03-16 – 2022-03-20

LE FESTIVAL CULTURE & VOUS c’est la fusion du Printemps des Sens et de Grussanot et Cie et pour la MJC et la Ville de Gruissan la mise en commun de leurs moyens humains et logistiques pour proposer une manifestation Culturelle plus riche et plus dense.

Le Festival “Culture & Vous” aura lieu du 16 au 20 mars 2022 au Palais des Congrès de Gruissan en gardant l’essence des deux manifestations d’origine : un festival de spectacles amateurs, des concerts, un tremplin musical jeunes, une kyrielle d’ateliers animés par les bénévoles et les associations de Gruissan, des sorties découvertes et nature, des expositions d’artistes locaux, de la chanson française, des soirées thématiques et la mise en avant des saveurs gruissanaises et du patrimoine au cœur du Bistro.

Les activités et représentations sont gratuites mais sur réservation. Réservations en ligne sur https://my.weezevent.com/culture-et-vous

+33 4 68 75 21 21 https://www.ville-gruissan.fr/culture-et-vous-2022-a-gruissan

dernière mise à jour : 2022-02-24 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan