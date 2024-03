Culture spirituelle et matérielle tridentine : Images et objets en circulation pour la conquête américaine 2/2 Salle Saint-Clair 3A Lyon, mardi 25 juin 2024.

Culture spirituelle et matérielle tridentine : Images et objets en circulation pour la conquête américaine 2/2 Josefina SCHENKE, Vanina SCOCCHERA Mardi 25 juin, 16h00 Salle Saint-Clair 3A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-25T16:00:00+02:00 – 2024-06-25T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-25T16:00:00+02:00 – 2024-06-25T17:30:00+02:00

Culture spirituelle et matérielle tridentine : Images et objets en circulation pour la conquête américaine

La conquête de l’Amérique latine a répandu, diffusé et redistribué des idées, des nouvelles, des connaissances, des personnes et des objets d’une manière innovante du point de vue de ses moyens, de ses ambitions et de son ampleur. Tout en exprimant le phénomène de la « mondialisation » (Gruzinski, 2006), ce processus s’appuyait sur de nombreuses stratégies pour établir au Nouveau Monde un système inédit de vie matérielle. Un ensemble d’objets hétérogènes ont été mis en circulation : des retables et des autels portatifs, des gravures, des peintures sur toile, métal et verre, des sculptures, des reliques et des reliquaires, des toiles, des bijoux, des livres, des biens de luxe, des instruments liturgiques, musicaux et scientifiques, et des outils pour le développement des métiers (pour les graveurs, les horlogers, les ébénistes et les constructeurs).

Membres du clergé séculier et régulier, ainsi que fonctionnaires de la couronne espagnole, achetaient régulièrement des artefacts dans des villes et régions commerciales telles que Madrid, Rouen, Londres, Gênes, Naples, Venise, Rome, la Bretagne, les Flandres, la Bavière, la Bohème. Rendus invisibles dans les bagages de ces “passeurs culturels” (évêques, vice-rois, gouverneurs et procureurs provinciaux des divers ordres réguliers), ces objets étaient revalorisés à leur arrivée sur les côtes américaines et entreprenaient des trajectoires biographiques insolites par leurs multiples usages dans le Nouveau Monde (Alcalá 2007 ; Gramatke 2019 ; Scocchera 2022). Les parcours de tous ces objets peuvent être identifiés dans les lieux de missions, les places frontalières, les villes, les ports et les sites miniers.

À ce sujet, il est important de découvrir et déchiffrer la nature et l’ampleur de ce trafic, tant sur le réseau européen qu’au sein de l’espace américain. Étant donné que la recherche autour des vice-royautés américaines n’a pas porté sur les dimensions matérielles et symboliques de cette culture matérielle, et que l’histoire de l’art a privilégié jusqu’ici les aspects visuels et iconographiques des objets artistiques de l’Amérique coloniale, le but de cette session est de contribuer aux dialogues avec l’histoire, la littérature, la conservation et la restauration, l’histoire des sciences et des technologies, entre autres, tout en accueillant les approches interdisciplinaires.

Interventions :

Salle Saint-Clair 3A Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=9451 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8444 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=7965 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=9212 »}]