Le Mans Sarthe Dans le cadre des Semaines d’Éducation Contre les Discriminations, le CPFI organise deux soirées où la Culture Sourde est à l’honneur.

Deuxième soirée, rencontrez Hrysto, comédien, metteur en scène de théâtre et réalisateur de courts métrages, qui nous présentera son parcours en tant qu’artiste Sourd.

