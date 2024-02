Culture Provençale Aix-en-Provence, samedi 11 mai 2024.

Culture Provençale Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, capitale historique et culturelle de la Provence, met en avant la reconnaissance de la langue et de la culture régionale à travers les arts et le spectacle vivant lors de rendez- vous dans les villages, le centre ville et les jardins.

Le Festival du Tambourin

Samedi 4 mai

Avec le rassemblement régional des tambourinaires via le Festival du Tambourin, ce sont les instruments emblématiques de la Provence et toutes les facettes du galoubet-tambourin, de l’académique au balèti, qui sont mis à l’honneur.



– Les samedis du Festamb

Samedi 11 mai à Luynes

Samedi 18 mai à Puyricard

Samedi 25 mai aux Milles

Ces concerts-balèti auront lieu sur les places des villages en fin de journée



– Les mardis de l’Oustau

Mardis 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin

Contes, chant, concert… à destination du jeune public, proposée sur le parvis de l’Oustau à la sortie de l’école (à 16h45 / durée de 45 mn). Les mardis de l’Oustau font écho aux interventions en provençal dans les écoles d’Aix. Ils permettent aussi une grande synergie entre les écoles du quartier des facultés et les enfants qui se pressent autour des jeux du Parc Jourdan.



– Ais en Fèsto/Fèsta / Aix en Fête

Samedi 22, dimanche 23 et samedi 29 juin

L’Ostau de provença Oustau de Prouvènço coopère avec le Café Musiques La Fonderie. depuis une petite dizaine d’années. Ainsi sont nés les before balèti ,les after balèti et en 2022 dans le cadre de la première Biennale d’Aix Ais en fèsto / fèsta , Aix en Fête. Cette proposition porte sur plusieurs jours autour des traditionnels feux de la Saint-Jean revisités avec des animations de rue et un grand balèti. Des animations interactives à destination des enfants sont également prévues mini atelier de langue, comptines, spectacles en tout genre. Au final Aix en Fête propose les 22, 23 juin une succession d’événements pluridisciplinaires pour se conclure le 29 Juin avec Le Feu de la Saint-Jean en nocturne dans l’écrin de la cour de l’Hôtel de Ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-06-29

Divers lieux à Aix-en-Provence et dans le Pays d’Aix

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Culture Provençale Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence