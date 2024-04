Culture Occitane, suite Le Grenier Castanet-Tolosan, vendredi 5 avril 2024.

Culture Occitane, suite Déclain & renaissance Vendredi 5 avril, 17h30 Le Grenier Participation libre

Culture Occitane

Suite du premier exposé de février sur l’historique, cette fois déclain & renaissance !

Venez rencontrer l’association Flor d’Agram et découvrir la culture Occitane.

Pour s’informer ou seulement écouter / escotar, présenté par Jaume Maurat, auteur du livre « Un cop era Castanet« .

Flor d’Agram défend et maintient la langue occitane par son enseignement et sa pratique verbale, participe à toutes manifestations en vue de la promouvoir.

Entrée libre et sans inscription.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

