**Le Finistère est fortement marqué par une économie maritime et agricole leader:** * 1er département maritime de France avec 1391 kilomètres de côtes * 40 400 emplois dans le secteur maritime * 40 hectares dédiés aux énergies marines renouvelables * Le Finistère compte parmi les plus importants départements agricoles de France et est le plus diversifié en terme de production * De grandes coopératives agricoles et industries agro-alimentaires y sont implantées… Ces secteurs sont depuis quelques années en pleine transition numérique. C’est pourquoi, ADN Ouest, plus grand réseau de professionnels du numérique du Grand Ouest, et Les Villages by CA Finistère et Cotes d’Armor, accélérateurs de projets innovants organisent : **Jeudi 25 novembre 2021** **CULTURE NUMERIQUE : Un évènement dédié à la transformation numérique des secteurs agricole et maritime** **Au Kerisnel, à Saint-Pol-de-Léon** L’occasion de mettre en valeur les initiatives locales de transformation numérique réalisées dans ces secteurs d’activités. **Au programme de cette journée :** * 09h00 – 10h00 : Petit déjeuner d’accueil * 10h00 : Présentation de la journée * 10h15 : Conférence **”Transformation numérique : pourquoi et comment ?”** avec l’intervention de Stéphane Linlaud Directeur des Systèmes d’Information de la **SICA** * 11h15 : Conférence **”Transformation numérique : perspectives et développement”** avec les interventions de David Le Meur : Innovation Designer UX/UI chez **KERHIS**, Olivier Cormier : Directeur Délégué de la coopérative **EVEL’UP**, Gwénael Le Lay ; CEO de la start-up **COPEEKS** * 12h15 : Conférence **”Sécuriser sa transformation numérique”**, avec les interventions de Jocelyne Montfort, Directeur général associée de **SOURCITEC** et Yves Duchesne, expert en cybersécurité chez **ACCEIS** * 13h15 : Cocktail déjeunatoire et moments d’échanges * 14h30 : **Visite de la SICA**, premier groupement français de producteurs de légumes et d’horticulteurs **Vous avez jusqu’au 14 novembre pour vous inscrire,ne tardez pas les places sont limitées !** En raison des conditions sanitaires, un pass sanitaire sera à présenter pour tous les participants. Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : * Un schéma vaccinal complet * Un test RT-PCR négatif de moins de 48h * Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! À très bientôt, Les équipes d’ADN Ouest et des Villages by CA Finistère et Cotes d’Armor

17,50€

