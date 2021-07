Ivry-sur-Seine Lisa Coop Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Culture Mob Lisa Coop Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Culture Mob

du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à Lisa Coop

du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à Lisa Coop

2 événements musicaux composés de la façon suivante : une scène ouverte d’introduction suivi d’un concert – Création d’un podcast de webjournalisme sur le thème des initiatives locales. _Attention : horaires et lieu à définir._

Horaires et lieu à défnir

Lisa Coop 21 rue Pierre Guignois 94200 Ivry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T18:00:00 2021-07-19T20:00:00;2021-07-24T18:00:00 2021-07-24T20:00:00

