**Le Conseil départemental de la Dordogne propose le programme Culture & Médico-social qui s’articule autour de 2 propositions :** **CHRONIQUES** Une offre culturelle proposée par les services et opérateurs duConseil départemental de la Dordogne • 3 parcours – Périgord Raconté – Voyage – Paysage **TANDEM** Une offre artistique proposée par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord • 3 parcours – Corps-en-tablées – Recon-naissance – Portraits engagés **Calendrier** * Décembre 2021 : Ouverture des candidatures * **5 janvier 2022 : Date butoir du retour des candidatures** * Fin janvier 2022 : Réunion du comité de pilotage pour étude des candidatures * Février à décembre 2022 : Mise en œuvre des parcours * Septembre 2022 : Journée de partage des expériences **Procédure** L’appel à candidature doit être transmis **avant le 5 janvier 2022** par courrier et par mail à l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord • par mail : [[c.bissoulet@culturedordogne.fr](mailto:c.bissoulet@culturedordogne.fr)](mailto:c.bissoulet@culturedordogne.fr) • par courrier : Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, Espace culturel François Mitterrand – 2 Place Hoche – 24000 Périgueux Conseil départemental de la Dordogne Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 2 Place Hoche, 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

