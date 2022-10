Culture et société dans l’Arles du premier XVIIe siècle

2022-10-15 – 2022-10-15 Le sujet traité porte sur la culture développée dans Arles et la Provence à une époque relativement troublée, allant approximativement des guerres de religion à la Fronde. Plusieurs intervenants tenteront de comprendre comment et pourquoi des intellectuels se sont réunis pour constituer une académie informelle qui a séduit Louis XIII et Richelieu lors de leur venue dans la cité rhodanienne en 1622, initiant peut-être la fondation de l’Académie française.



À propos de la fondation de l’Académie du Bel Esprit et de la Belle Galanterie, 1622. Colloque de l’Académie d’Arles, sous la présidence d’honneur d’Astrid de La Forest, présidente de l’Académie des Beaux-Arts.



