Heure du conte à Wavrin Culture et Bibliothèque Pour Tous – Le Moulin Wavrin, 15 octobre 2022, Wavrin. Heure du conte à Wavrin Samedi 15 octobre, 10h00 Culture et Bibliothèque Pour Tous – Le Moulin Wavrin

Gratuit, sur inscription, places limitées

Heure du conte à la bibliothèque pour Tous de Wavrin dans le cadre des Nuits des bibliothèques Culture et Bibliothèque Pour Tous – Le Moulin Wavrin 3 rue Roger Salengro 59136 WAVRIN Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France Heure du conte

– L’arbre en bois de Philippe Corentin : Pour nous endormir, notre papa ne nous raconte que des histoires drôles. C’est toujours pareil… Mais, dans la chambre, la table de nuit aime les histoires drôles parce que son histoire, à elle, n’est pas drôle du tout…

– Le loup qui rêvait d’océan d’Orianne Lallemand : Une carte au trésor va mener Loup à la découverte des secrets de l’océan…

– La légende du colibri de Denis Kormann : Un jour, dans la forêt d’Amazonie, un orage déclencha un immense incendie. Tous les animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre. Seul, le petit colibri s’activait… Pour les enfants de 4 à 8 ans et leurs parents

