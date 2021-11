Culture d’Hiver : My Favourite Swing + VSSVD Channay-sur-Lathan, 5 décembre 2021, Channay-sur-Lathan.

Culture d’Hiver : My Favourite Swing + VSSVD Channay-sur-Lathan

2021-12-05 15:00:00 – 2021-12-05 19:00:00

Channay-sur-Lathan 37330 Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

10 EUR “Culture d’Hiver” c’est un festival musical convivial, régional, de qualité et aux esthétiques variées. Il se déroule sur trois dimanches après-midi : les 28/11, 05/12 et 12/12.

Pour ce 5 décembre, vous découvrirez My Favourite Swing et VSSVD (prononcé assad)

Swing et plus encore

Hip-hop et plus encore

contact@ecbooking.fr +33 6 70 02 05 74 http://www.ecbooking.fr/

Channay-sur-Lathan

