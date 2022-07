Culture d’été – Théâtre d’improvisation – La Lima, 24 juillet 2022, .

Culture d’été – Théâtre d’improvisation – La Lima



2022-07-24 17:00:00 – 2022-07-24 19:00:00

EUR Théâtre d’improvisation – La Lima à 17h

Vous ne savez pas ce que vous venez voir ?

Ils ne savent pas non plus ce qu’ ils vont jouer…

Et pourtant, c’est sûr, les joueurs de la Ligue d’Improvisation Marmandaise Amateur vont tricoter des histoires ensemble, pour vous surprendre, vous émouvoir, vous faire rire… à partir de mots donnés par l’assistance.

Ce format théâtre de cabaret sera un spectacle unique et sur-mesure car improvisé pour vous, rien que pour vous.

– Entrée libre.

– Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Ville de Marmande

dernière mise à jour : 2022-07-12 par