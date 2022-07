Culture d’été – Théâtre, dessin et fausse conférence scientifique, 31 juillet 2022, .

Culture d’été – Théâtre, dessin et fausse conférence scientifique



2022-07-31 17:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

EUR Théâtre, dessin et fausse conférence scientifique – Pourquoi le saut des baleines ?

Une plongée dans les profondeurs, racontée et dessinée en direct 60 minutes en compagnies des plus grands mammifères marins.

60 minutes où théâtre, dessins, et poésie se mêlent, se nourrissent, se complètent. 60 minutes en musique, en voyage sous l’eau, dans l’étrange pesanteur, léger comme ces trop lourds animaux qui volent dans les océans, entre les continents et dans les mers immenses, dans le bleu gris salé, dans le noir profond et clair, pour retenir notre souffle, inventer une nouvelle temporalité…

– Entrée libre.

– Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

