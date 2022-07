Culture d’été – Soul, jazz, swing et chanson française MILEHUNEVI, 21 août 2022, .

Culture d’été – Soul, jazz, swing et chanson française MILEHUNEVI



2022-08-21 17:00:00 – 2022-08-21 19:00:00

EUR Soul, jazz, swing et chanson française MILEHUNEVI

Milehunevi est né de la rencontre entre deux musiciens-chanteurs.

Mélodie, chanteuse à la voix pétillante qui dévoile un univers aux multiples couleurs et Laurent, guitariste chanteur à la voix chaude et rocailleuse.

A la croisée des chemins entre la Soul, le Jazz, le Swing et la chanson française, ce duo traversera les époques des années 30 à aujourd’hui. Leur complicité et leur douce folie vous embarqueront dans cet univers plein de surprise et de bonne humeur.

– Chant Mélodie Cambou.

– Chant et guitares Laurent Galichet.

– Entrée libre.

– Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Soul, jazz, swing et chanson française MILEHUNEVI. Entrée libre. Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Soul, jazz, swing et chanson française MILEHUNEVI

Milehunevi est né de la rencontre entre deux musiciens-chanteurs.

Mélodie, chanteuse à la voix pétillante qui dévoile un univers aux multiples couleurs et Laurent, guitariste chanteur à la voix chaude et rocailleuse.

A la croisée des chemins entre la Soul, le Jazz, le Swing et la chanson française, ce duo traversera les époques des années 30 à aujourd’hui. Leur complicité et leur douce folie vous embarqueront dans cet univers plein de surprise et de bonne humeur.

– Chant Mélodie Cambou.

– Chant et guitares Laurent Galichet.

– Entrée libre.

– Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Ville de Marmande

dernière mise à jour : 2022-07-12 par