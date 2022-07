Culture d’été – Quatuor Pierre Taconné

Culture d’été – Quatuor Pierre Taconné, 28 août 2022, . Culture d’été – Quatuor Pierre Taconné



2022-08-28 17:00:00 – 2022-08-28 19:00:00 EUR Le quatuor Pierre Taconné propose un itinéraire traversant les continents avec des escales en Italie, au Japon dans des styles très différents.

– Violon Frédérick Debande.

– Violon Jean-Sebastien Gonthier.

– Alto Pascal Apparailly.

– Violoncelle Didier Apparailly.

– Entrée libre.

