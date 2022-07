Culture d’été – Musique expérimentale et du monde Marmande, 7 août 2022, Marmande.

Culture d’été – Musique expérimentale et du monde

Cloître Marmande Lot-et-Garonne

2022-08-07 17:00:00 – 2022-08-07 19:00:00

Marmande

Lot-et-Garonne

EUR Musique expérimentale et du monde – Entre Chien et Loup (eC&L).

L’expression plastique et poétique se mêle à celle d’une musique cosmopolite. Sculptures sonores, instruments à cordes, percussions et clarinettes, le trio, développe une recherche plurielle et contrastée.

Les compositions sonores, électromécaniques et mélodiques, jouent d’aléatoire et d’harmonie. Une invitation onirique au voyage

– Cordes et percussions Kalima Yafis Köh.

– Clarinette et clarinette basse Marine Ciana.

– Sculptures sonores Guilhem Toll.

– Régie son Tâm Peel.

– Entrée libre.

– Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Musique expérimentale et du monde. Entrée libre. Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

+33 5 53 64 44 44

Musique expérimentale et du monde – Entre Chien et Loup (eC&L).

L’expression plastique et poétique se mêle à celle d’une musique cosmopolite. Sculptures sonores, instruments à cordes, percussions et clarinettes, le trio, développe une recherche plurielle et contrastée.

Les compositions sonores, électromécaniques et mélodiques, jouent d’aléatoire et d’harmonie. Une invitation onirique au voyage

– Cordes et percussions Kalima Yafis Köh.

– Clarinette et clarinette basse Marine Ciana.

– Sculptures sonores Guilhem Toll.

– Régie son Tâm Peel.

– Entrée libre.

– Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Ville de Marmande

Marmande

dernière mise à jour : 2022-07-12 par