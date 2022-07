Culture d’été – Hommage à Joni Mitchell, 14 août 2022, .

Culture d’été – Hommage à Joni Mitchell



2022-08-14 17:00:00 – 2022-08-14 19:00:00

EUR Hommage à Joni Mitchell – contrebasse et chant JONI MAP

Quand Julia Robin trace sa cartographie personnelle de l’univers de Joni Mitchell, c’est une invitation à explorer avec elle les 5 premiers disques de l’artiste canadienne, et la folk unique qu’elle y développe. Le temps parfois se suspend, parfois s’emballe, ou bien se pose. L’instant est fragile et intense, comme la vie qui de joue à travers ces textes et mélodies bouleversants De l’une à l’autre de ces chansons, une contrebasse remplace piano, guitare ou

dulcimer.

Un nouveau paysage sonore se fait écrin à la poésie de la grande dame de la chanson.

– Contrebasse et chant Julia Robin.

– Entrée libre.

– Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Hommage à Joni Mitchell. Entrée libre. Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Hommage à Joni Mitchell – contrebasse et chant JONI MAP

Quand Julia Robin trace sa cartographie personnelle de l’univers de Joni Mitchell, c’est une invitation à explorer avec elle les 5 premiers disques de l’artiste canadienne, et la folk unique qu’elle y développe. Le temps parfois se suspend, parfois s’emballe, ou bien se pose. L’instant est fragile et intense, comme la vie qui de joue à travers ces textes et mélodies bouleversants De l’une à l’autre de ces chansons, une contrebasse remplace piano, guitare ou

dulcimer.

Un nouveau paysage sonore se fait écrin à la poésie de la grande dame de la chanson.

– Contrebasse et chant Julia Robin.

– Entrée libre.

– Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme de Val de Garonne Agglomération.

Ville de Marmande

dernière mise à jour : 2022-07-12 par