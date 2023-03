Pâques des âne ! balade à dos d’âne, marché des producteurs, concert, chasse aux œufs,… Culture d’âne Jau-Dignac-et-Loirac Jau-Dignac-et-Loirac Catégories d’Évènement: 33590

33590 Jau-Dignac-et-Loirac . Animations tout au long de la journée : balades, marché de producteurs et artisanat, atelier maquillage, chasse aux œufs, concert, structures gonflables, restauration et buvette …. Animations tout au long de la journée : balades, marché de producteurs et artisanat, atelier maquillage, chasse aux œufs, concert, structures gonflables, restauration et buvette …. +33 6 42 23 43 31 culture d’âne

