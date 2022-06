Culture Cultures au domaine de Nodris

2022-08-28 – 2022-08-28 0 EUR Venez rencontrer des acteurs du monde agricole le temps d’un après-midi « tables rondes », afin d’échanger sur le thème de l’agroécologie.

