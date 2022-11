Culture club Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Culture club Bibliothèque François Villon, 17 septembre 2022, Paris. Le samedi 17 décembre 2022

de 16h00 à 17h30

. gratuit

Venez partager vos coups de cœur et découvrir les nôtres. Romans, expos, films, essais, musique, émissions TV… Tout est permis ! Une fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à venir partager vos dernières découvertes culturelles, autour d’un café et de petits gâteaux. Ambiance bienveillante et décontractée garantie ! Les bibliothécaires vous concoctent aussi une petite sélection de leurs dernières trouvailles, parmi les rayons de la bibliothèque. Vous trouverez ici et là quelques sélections des rendez-vous de l’année passée. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

