Cet évènement est passé Culture club Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Culture club Bibliothèque François Villon Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

Le samedi 24 février 2024

de 16h00 à 17h30

Le samedi 23 mars 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Romans, expos, films, essais, musique… Venez partager vos coups de cœur, et découvrir les nôtres ! Une fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à venir partager vos dernières découvertes culturelles, autour d’un café et de petits gâteaux. Ambiance bienveillante et décontractée garantie ! Les bibliothécaires vous concoctent aussi une petite sélection de leurs dernières trouvailles, parmi les rayons de la bibliothèque. Vous trouverez ici et là quelques sélections des rendez-vous de l’année passée. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

FreePix Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75010 Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris latitude longitude 48.8772049866976,2.37079700565468

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/