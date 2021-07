Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Culture Breizh Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Culture Breizh Concarneau, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Concarneau. Culture Breizh 2021-07-17 – 2021-07-17

Concarneau Finistère Concarneau Après-midi solidaire avec les associations culturelles de Concarneau : Bagad Bro Konk Kerne, cercle celtique Ar Rouedou Glas, Les Gabiers du Passage, les sonneurs Mich et Thierry. +33 2 98 97 01 44 Après-midi solidaire avec les associations culturelles de Concarneau : Bagad Bro Konk Kerne, cercle celtique Ar Rouedou Glas, Les Gabiers du Passage, les sonneurs Mich et Thierry. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Concarneau lieuville 47.88868#-3.90206

Évènements liés