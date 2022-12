– SEJOUR NATURE Culture Biome, 26 juillet 2021, .

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le séjour nature se déroule du 26 au 30 juillet 2021 sur le site de Culture Biome de Villemoisan (49) qui défend des valeurs d’éducation à l’environnement social et écologique.

C’est un séjour basé sur la démarche éco-citoyenne afin de permettre un accès plus durable aux biens et services disponibles dans notre environnement, par le respect des valeurs écologiques de celui-ci. Ce séjour allie découverte de la faune et la flore, approche expérimentale, ludique, sensorielle, artistique, cognitive et scientifique…

Lors de ce séjour il sera abordé les thèmes suivants :

– Les traces et indices (faune)

– La forêt (flore)

– Mares et étangs

– Contes nature

– Jardin pédagogique



