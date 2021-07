Culture Bar-Bars – Saison déconfinée bis Café du Cinéma, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Nantes.

2021-07-30

La saison déconfinée s’associe au collectif Culture Bar-Bars pour vous proposer des spectacles sur les terrasses des bars et restaurants des Olivettes et du Centre-ville. 24 Juillet : Five Jockeys on the turf par la compagnie Jésus Poulain, Jimmy V 25 Juillet : Homs Fums par la compagnie Ecart Pour voir ces spectacles (24 et 25 juillet): Monsieur MachinVacarmeLe CafKÔ temps des copainsLe café du cinéma 30 juillet : Homs Fums par la compagnie Ecart 31 juillet : Five Jockeys on the turf par la compagnie Jésus Poulain, Jimmy V, les petits duos par la compagnie 29.27 Pour voir ces spectacles (30 et 31 juillet) : Le plan BIchi-go-Iche-ePapa PastaLa MangousteLes BonimenteursLes sales gossesLe Bain Rouge

Café du Cinéma 8 rue des Carmélites Nantes