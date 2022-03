Culture bains Bourbon-Lancy, 3 septembre 2022, Bourbon-Lancy.

Culture bains Bourbon-Lancy

2022-09-03 14:00:00 – 2022-09-25 18:00:00 rue Pingré de Farivilliers Espace Robert Cochet

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

EUR « Culture Bains » fait suite au projet des Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir.

Cette exposition est une invitation auprès du grand public à s’immerger dans la culture thermale par plusieurs formes artistiques innovantes comme les arts numériques, le streetart, le design et la photographie.

Du 3 au 25 septembre,

Tous les jours de 14h à 18h sauf mardi et jeudi – Espace Robert Cochet et Parc thermal.

Gratuit

Renseignements au 03 85 89 23 23.

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

+33 3 85 89 23 23

rue Pingré de Farivilliers Espace Robert Cochet Bourbon-Lancy

