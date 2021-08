Culture au(x) jardin(s) : “Homme suis je bête ?” Jardin Pierre Puget, 1 octobre 2021, Marseille.

Culture au(x) jardin(s) : “Homme suis je bête ?”

Jardin Pierre Puget, le vendredi 1 octobre à 18:00

La culture revient au jardin ! Les vendredis et samedis de septembre, rendez-vous dans les parcs et jardins du 6ème et 8ème arrondissements de Marseille. Pour s’aérer autant le corps et l’esprit rien de tel après une période confinée que de profiter de spectacles de théâtre et musiques dans les jardins du 6ème et 8ème arrondissements ! L’occasion de faire de nouvelles découvertes artistiques au grand air et de soutenir le spectacle vivant. De quoi nous redonner le sourire, en particulier si nous n’avons pas la chance de pouvoir partir en vacances… Vendredi 1er octobre 2021 – (association LES AMARTS) – JARDIN PIERRE PUJET : « HOMME, SUIS-JE BÊTE ? » Christophe Labas-Lafite, comédienc Marianne Suner musicienne, Richard Bigué scénographie. et « Le chez-soi des animaux » de Vinciane Despret. Un duo Tout public Vinciane Despret, philosophe et éthologue, écrit un conte dans lequel parlent fourmis, abeilles, renards, qui comparent leur habitat, leur territoire, leur chez-soi les uns avec les autres. Comment définissons-nous notre chez-soi ? Où commence-t-il ? Où finit-il ? Le partage-t-on ? et comment ? avec qui ?

Entrée libre

♫♫♫

Jardin Pierre Puget 25 Boulevard de la Corderie, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T18:00:00 2021-10-01T20:00:00