La culture s’invite au jardin les vendredis de septembre, rendez-vous dans les parcs et jardins du 6ème et 8ème arrondissements de Marseille. Vendredi 10 septembre 2021 – 18h Jardin de la Cômerie – Rue de Lacédémone 13006 Marseille : Fafa Carioca – Musique du Brésil Ici, chacun distille avec justesse son univers sonore allant du Jazz aux musiques traditionnelles en pas-sant par la chanson française, créant ainsi une alchimie musicale des plus intéressante. Des terres arides du Sertão jusqu’aux plages d’Ipanema, à travers un répertoire riche en sonorités entre Bossa, Samba, Mpb, ou encore Xote, Baião et autres rythmes nordestins, les tableaux se succè-dent et nous transportent immanquablement de l’autre côté de l’Atlantique. De reprises revisitées de quelques uns des plus grands compositeurs de la musique brésilienne tels que Jobim, Luiz Gonzaga, Chico Buarque ou encore Gilberto Gil, en compositions personnelles, Fafa Carioca nous livre ici une interprétation sensible et généreuse, tantôt en douceur, tantôt avec énérgie, toujours vraie, d’un répertoire multicolore ! Une Coproduction Arts et Musiques en Provence et La Musique Enchantée STYLE : Musica do Brasil DISTRIBUTION : Fabienne ZAOUI : Chant, ganza et tan-tan Didier NORMAND : Guitare et cavaquinho Caroline GUIBEAUD : accordéon

Entrée libre

Parc de la Cômerie 5 rue de lacédémone 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T20:00:00