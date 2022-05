Culture au lac : cirque – Passage, 4 août 2022, .

Culture au lac : cirque – Passage

2022-08-04 – 2022-08-04

Passage est un spectacle de cirque, entre terre et eau, Un bateau recto-verso et trois personnages aux multiples facettes qui naviguent entre légèreté et profondeur, d’un état à un autre, traversant différents passages… nPar la compagnie les Fées Railleuses. nProposé par le pôle culturel de Ploërmel Communauté. nRDV 18h30

