Culture à la Ferme Lieu-dit La Morinière, 11 juin 2023, La Fresnaie-Fayel .

Culture à la Ferme

2023-06-11 10:00:00 – 2023-06-11 18:00:00

Ou comment mêler la culture et l’agriculture en accueillant divers producteurs locaux (boulanger, apiculteur, brasseur, fromager, maraîcher, producteur et transformateur de viande, etc.) et des artistes (peintre, écrivain, créateur d’objet en bois, poterie, pastelliste, créateur de bijoux, etc.).

Tout public.

info@zinazik.com

