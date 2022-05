[CULTUR’BUS] MON RAVEL A MOI Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

[CULTUR’BUS] MON RAVEL A MOI Launaguet, 4 juin 2022, Launaguet. [CULTUR’BUS] MON RAVEL A MOI

Launaguet, le samedi 4 juin à 18:00

Dans ce véritable « concert-fantaisie » programmé par [l’Orchestre national du Capitole](https://onct.toulouse.fr/agenda/concert-zygel/mon-ravel-a-moi/), les improvisations de Jean-François Zygel dialoguent avec ses pièces favorites de Maurice Ravel. Des danses du Tombeau de Couperin aux féeries de Ma mère l’Oye, du blues de la sonate pour violon à l’Espagne envoûtante de la Vocalise en forme de habanera, voici un merveilleux voyage imaginaire inspiré par l’univers du grand compositeur français. **Interprètes**: Orchestre national du Capitole de Toulouse // **Piano et improvisations**: Jean-François Zygel **Tarifs**: 17 euros / 5 euros (moins de 27 ans) **Durée**: 2 heures Ce concert est proposé dans le cadre du **Cultur’bus** mis en place par les communes de Launaguet, Aucamville et Fonbeauzard. ![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2019/03/Logo-CulturBus.jpg) Départ en bus à 16h45 de Launaguet. Transport financé par les trois communes. **Inscriptions obligatoire AVANT LE 11 MAI à culture@mairie-launaguet.fr** Concert-fantaisie proposé par le pianiste Jean-François Zygel à la Halle aux grains. Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T18:00:00 2022-06-04T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet lieuville Launaguet Launaguet

Launaguet Launaguet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/

[CULTUR’BUS] MON RAVEL A MOI Launaguet 2022-06-04 was last modified: by [CULTUR’BUS] MON RAVEL A MOI Launaguet Launaguet 4 juin 2022 Launaguet Launaguet Launaguet

Launaguet