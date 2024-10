Cultur’bus “Insula Orchestra” RDV au parking en face de l’école Arras-en-Lavedan, dimanche 29 juin 2025.

Cultur’bus “Insula Orchestra”

RDV au parking en face de l’école ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Laurence Equilbey / David Fray / Les Phénomènes romantiques II

Le Parvis et le Festival L’Offrande Musicale s’associent pour accueillir l’une des meilleures formations françaises, Insula Orchestra, fondé et dirigé par Laurence Equilbey. Au programme, deux œuvres romantiques, le concerto pour piano d’Emilie Mayer interprété par David Fray, directeur artistique de l’Offrande Musicale, et la Symphonie nº 9 de Schubert.

Départ du bus à 18h15 sur le parking en face de l’école.

La réservation est obligatoire en appelant le Parvis (réservation bus + spectacle compris).

Bus paiement en espèces. 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-06-29 18:15:00

fin : 2025-06-29

RDV au parking en face de l’école ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Cultur’bus “Insula Orchestra” Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2024-10-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

dimanche 29 juin 2025 Cultur’bus “Insula Orchestra” RDV au parking en face de l’école Arras-en-Lavedan Cultur'bus "Insula Orchestra" RDV au parking en face de l'école ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées 2025-06-29 à 18:15:00 .Laurence Equilbey / David Fray / Les Phénomènes romantiques II Le Parvis et le Festival L’Offrande Musicale s’associent pour accueillir l’une des meilleures formations françaises, Insula Orchestra, fondé et dirigé par Laurence Equilbey. Au programme, deux œuvres romantiques, le concerto pour piano d’Emilie Mayer interprété par David Fray, directeur artistique de l’Offrande Musicale, et la Symphonie nº 9 de Schubert.