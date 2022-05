CULTUR’ADO – RDV BLABLA La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay Catégories d’évènement: La Chapelle-Launay

La Chapelle-Launay Loire-Atlantique La Chapelle-Launay Echanges de coups de coeur : romans, BD, films, séries… Interdit aux adultes ! +33 2 40 47 94 20 La Chapelle-Launay

