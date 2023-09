Séance de dédicace – Aurore Balland-Pieuchot – Cultura Saran Cultura SARAN Saran Catégories d’Évènement: Loiret

Séance de dédicace – Aurore Balland-Pieuchot – Cultura Saran Samedi 30 septembre, 10h20 Cultura SARAN Entrée libre Bonjour,

Aurore Balland-Pieuchot dédicacera ses ouvrages le samedi 30 septembre 2023 de 10h30 à 18h30 à Cultura d’Orléans Saran.

5 romans, un roman jeunesse et un livre illustré :

– Ma vie de chiotte, Éditions Nombre 7

– Ma vie de rêve, Éditions Nombre 7

– L’air du temps, Éditions Nombre 7,

– 7 Promesses pour un suicide, Éditions Nombre 7.

– Bonchoix.com, Éditions Nombre 7

– Quand les tableaux parlent,Éditions NomBre7.

– Cancre et alors? , Éditions Nombre 7..

Au plaisir de vous retrouver. Cultura SARAN centre commercial Cap Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

