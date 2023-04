Dédicace de Denis COLSENET samedi 29 avril 2023 Espace Culturel CULTURA à Franconville (95) Cultura Franconville Franconville Catégories d’évènement: Franconville

Dédicace de Denis COLSENET samedi 29 avril 2023 Espace Culturel CULTURA à Franconville (95) Cultura Franconville, 29 avril 2023, Franconville. Dédicace de Denis COLSENET samedi 29 avril 2023 Espace Culturel CULTURA à Franconville (95) Samedi 29 avril, 10h00 Cultura Franconville Denis COLSENET présentera son sixième roman L’AFFAIRE CAMPBELL devant la clientèle du magasin Cultura à Franconville (95) toute la journée du samedi 29 avril 2023 à partir de 10h. N’hesitez pas à aller à sa rencontre, il vous expliquera comment il est devenu écrivain et vous presentera ses 3 autres romans dont un en jeunesse, LE MESSAGER, L’ETOILE DU PEINTRE et LA CIBLE 2 Cultura Franconville 330 Rue du Général Leclerc, 95130 Franconville Franconville 95130 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

