Dédicace de Denis COLSENET samedi 4 novembre 2023 Espace Culturel CULTURA à Beauvais (60) Samedi 4 novembre, 10h00 CULTURA BEAUVAIS Entrée libre

Denis COLSENET présentera son sixième roman L’AFFAIRE CAMPBELL au millieu du rayon littérature du magasin Cultura à Beauvais (60) et cela durant toute la journée du samedi 4 novembre 2023 à partir de 10h. N’hesitez pas à aller à sa rencontre, il vous expliquera comment il est devenu écrivain et vous presentera ses 3 autres romans dont un en jeunesse, LE MESSAGER, L’ETOILE DU PEINTRE et LA CIBLE 2

CULTURA BEAUVAIS 2 avenue Descartes 60000 BEAUVAIS Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

